Петрова (Егорова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1982
Дочь: Куркина Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
23.06.1992
Дочь: Лобанова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Владимирович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область