Петрова (Егорова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Егорова) Елена Николаевна

Петрова (Егорова) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1982

Дочь: Куркина Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
23.06.1992

Дочь: Лобанова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Владимирович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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