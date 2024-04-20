Кисляк-Станкевич (Дашкевич) Петронеля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Антон
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кисляк-Станкевич Александр Антонович
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Антон
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Панкевич (Кисляк-Станкевич) Эмилия Антоновна
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Антон
Рождение ребёнка
1874
Сын: Кисляк-Станкевич Адам Антонович
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Антон
Смерть
Неизвестно