Кисляк-Станкевич (Дашкевич) Петронеля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисляк-Станкевич (Дашкевич) Петронеля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Антон

Рождение ребёнка
1865

Сын: Кисляк-Станкевич Александр Антонович

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Антон

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Панкевич (Кисляк-Станкевич) Эмилия Антоновна

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Антон

Рождение ребёнка
1874

Сын: Кисляк-Станкевич Адам Антонович

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Антон

Смерть
Неизвестно

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