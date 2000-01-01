Воронов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1991

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каверина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Воронова Антонина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Воронова Антонина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Антонина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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