Воронов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1991
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каверина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Воронова Антонина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Воронова Антонина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно