Пошелюзный Александр Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пошелюзный Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1963

Дата смерти

22.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1963

Отец: Пошелюзный Геннадий Дмитриевич

Мать: Пошелюзная Валентина Степановна

Рождение ребёнка
31.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пошелюзная Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.1985

Дочь: Пошелюзная Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Пошелюзная Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
28.07.1993

Сын: Пошелюзный Александр Александрович

Мать ребёнка: Пошелюзная Светлана Михайловна

Смерть
22.07.2018
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