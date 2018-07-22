Пошелюзный Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1963
Дата смерти22.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1963
Рождение ребёнка
31.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пошелюзная Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1985
Дочь: Пошелюзная Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Пошелюзная Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
28.07.1993
Сын: Пошелюзный Александр Александрович
Мать ребёнка: Пошелюзная Светлана Михайловна
Смерть
22.07.2018