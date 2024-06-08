Федорова (Ступкина) Наталья Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Ступкина) Наталья Порфирьевна

Место рождения

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Ступкин Порфирий Иванович

Мать: Ступкина (Мишина) Татьяна Андреевна

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Василий Никитович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мещерякова (Климова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Федоров Василий Никитович

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Федоров Борис Васильевич

Отец ребёнка: Федоров Василий Никитович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Климова (Федорова) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Федоров Василий Никитович

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Федоров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Федоров Василий Никитович

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Федорова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Федоров Василий Никитович

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1977

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