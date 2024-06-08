Федорова (Ступкина) Наталья Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мещерякова (Климова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Федоров Василий Никитович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Федоров Василий Никитович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Климова (Федорова) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Федоров Василий Никитович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Федоров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Федоров Василий Никитович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Федорова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Федоров Василий Никитович
Смерть
1977