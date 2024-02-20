Волкова (Кутайсова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Александр
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Волков Александр
Отец ребёнка: Волков Александр
Рождение ребёнка
19.01.1912
Сын: Волков Алексей
Отец ребёнка: Волков Александр