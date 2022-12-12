Лобанова Наталья Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Наталья Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1991

Дочь: Лобанова Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: Лобанов Евгений Константинович

Рождение ребёнка
21.05.1997

Дочь: Лобанова Ксения Евгеньевна

Отец ребёнка: Лобанов Евгений Константинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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