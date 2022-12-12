Лобанова Наталья Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1991
Дочь: Лобанова Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: Лобанов Евгений Константинович
Рождение ребёнка
21.05.1997
Дочь: Лобанова Ксения Евгеньевна
Отец ребёнка: Лобанов Евгений Константинович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния