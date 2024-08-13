Бородина (Кошкина) Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Кошкина) Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Кошкин Никита Кузьмич

Мать: Кошкина (Комарова) Марфа Лаврентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Бородина) Параскева Родионовна

Отец ребёнка: Бородин Родион Климентьевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Бородин Андрей Родионович

Отец ребёнка: Бородин Родион Климентьевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Бородина) Фекла Родионовна

Отец ребёнка: Бородин Родион Климентьевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Бородин Иван Родионович

Отец ребёнка: Бородин Родион Климентьевич

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