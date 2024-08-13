Бородина (Кошкина) Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Бородина) Параскева Родионовна
Отец ребёнка: Бородин Родион Климентьевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Бородин Андрей Родионович
Отец ребёнка: Бородин Родион Климентьевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Бородина) Фекла Родионовна
Отец ребёнка: Бородин Родион Климентьевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Бородин Родион Климентьевич