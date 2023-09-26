Юрьева (Рогачёва) Марфа Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.1879
Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович
Рождение ребёнка
19.07.1885
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович
Рождение ребёнка
17.01.1888
Дочь: Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович
Рождение ребёнка
30.05.1890
Дочь: Акулина Афанасьевна
Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович
Рождение ребёнка
?.01.1894
Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Попова Лукерья Афанасьевна
Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно