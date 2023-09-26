Юрьева (Рогачёва) Марфа Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева (Рогачёва) Марфа Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1879

Сын: Юрьев Мирон Афанасьевич

Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Юрьев Макар Афанасьевич

Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.07.1885

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1888

Дочь: Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.05.1890

Дочь: Акулина Афанасьевна

Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.01.1894

Сын: Юрьев Иоанн Афанасьевич

Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Попова Лукерья Афанасьевна

Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Юрьев Афанасий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
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