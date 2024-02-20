Жантиев Дзамболат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев Дзамболат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Жантиев Каурбек

Мать: Жантиев ?

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Туганова Сализет Елкановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Кануков Аза

Мать ребёнка: Туганова Сализет Елкановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Асланбек

Мать ребёнка: Туганова Сализет Елкановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Руслан

Мать ребёнка: Туганова Сализет Елкановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова Сализет Елкановна

Смерть
Неизвестно
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