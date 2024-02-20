Жантиев Дзамболат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Жантиев Каурбек
Мать: Жантиев ?
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Туганова Сализет Елкановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Кануков Аза
Мать ребёнка: Туганова Сализет Елкановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Асланбек
Мать ребёнка: Туганова Сализет Елкановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Руслан
Мать ребёнка: Туганова Сализет Елкановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно