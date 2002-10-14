Шаповалов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Сын: Шаповалов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Шаповалова Галина Александровна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Шаповалов Виталий Александрович

Мать ребёнка: Шаповалова Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Шаповалова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Галина Александровна

Смерть
Неизвестно
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