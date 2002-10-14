Шаповалов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1972
Сын: Шаповалов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Шаповалова Галина Александровна
Рождение ребёнка
1975
Сын: Шаповалов Виталий Александрович
Мать ребёнка: Шаповалова Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Шаповалова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно