Софронова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Софронов Иван
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Софронова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Софронов Иван
Рождение ребёнка
1819
Сын: Софронов Михайло (Михаил) Иванович
Отец ребёнка: Софронов Иван
Рождение ребёнка
1827
Сын: Софронов Кондрат Иванович
Отец ребёнка: Софронов Иван
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Софронов Иван
Смерть
Неизвестно