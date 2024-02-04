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Софронова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софронов Иван

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Софронова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Софронов Иван

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Софронов Михайло (Михаил) Иванович

Отец ребёнка: Софронов Иван

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Софронов Кондрат Иванович

Отец ребёнка: Софронов Иван

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Софронов Петр Иванович

Отец ребёнка: Софронов Иван

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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