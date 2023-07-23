Ондар Эдуард Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ондар Эдуард Артурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ондар Артур Ымыштаевич

Мать: Ондар Зоя Кара-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ондар Байыр Эдуардович

Мать ребёнка: Ондар Белекмаа Доржуевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ондар Бадыма Эдуардович

Мать ребёнка: Ондар Белекмаа Доржуевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ондар Севил Эдуардовна

Мать ребёнка: Ондар Белекмаа Доржуевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ондар Белекмаа Доржуевна

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