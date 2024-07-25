Ефросинья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти07.04.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Федор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Филипп Лаврентьевич
Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович
Смерть
07.04.1838