Ефросинья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

07.04.1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Федор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Филипп Лаврентьевич

Отец ребёнка: Плодистый Лаврентий Гаврилович

Смерть
07.04.1838

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