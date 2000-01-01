Абрамова Мария Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1889
Отец ребёнка: Абрамов Василий Ларионов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
15.12.1894
Отец ребёнка: Абрамов Василий Ларионов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
20.10.1901
Отец ребёнка: Абрамов Василий Ларионов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно