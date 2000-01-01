Абрамова Мария Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Мария Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1889

Сын: Абрамов Сергей Васильев

Отец ребёнка: Абрамов Василий Ларионов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
15.12.1894

Сын: Абрамов Павел Васильев

Отец ребёнка: Абрамов Василий Ларионов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Абрамов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Абрамов Василий Ларионов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Василий Ларионов

Смерть
Неизвестно
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