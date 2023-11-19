Ежова Феодосия Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Ежов Тихон Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
Федосьино, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
По жениху: Московской губернии, Звенигородского уезда, Перхушковской волости, деревни Шельбутовой крестьяне: Осип Николаев и Иван Николаев Петуховы. По невесте: Московской губернии, Звенигородского ... Показать все
Смерть
Неизвестно