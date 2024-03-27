Ярневский Израиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти28.12.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ярневский Зелик
Мать ребёнка: Ярневский Ярневская Хана
г. Маньчжурия, Китай
Рождение ребёнка
01.09.1914
Дочь: Буслова Вера
Мать ребёнка: Ярневский Ярневская Хана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ида
Мать ребёнка: Ярневский Ярневская Хана
Смерть
28.12.1953
Причина смерти: -