Ярневский Израиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярневский Израиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

28.12.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ярневский Зелик

Мать ребёнка: Ярневский Ярневская Хана

г. Маньчжурия, Китай
Рождение ребёнка
01.09.1914

Дочь: Буслова Вера

Мать ребёнка: Ярневский Ярневская Хана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ида

Мать ребёнка: Ярневский Ярневская Хана

Смерть
28.12.1953
Причина смерти: -
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