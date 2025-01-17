Феклистенков Михей Андреевич 23.08.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феклистенков Михей Андреевич

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Место рождения

Стайки, Сутоцкая волость, Себежский уезд

Дата рождения

23.08.1914

Дата смерти

18.01.1984

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1914

Отец: Феоклистенокъ Андрей Филипповъ

Мать: Феоклистенокъ Марфа Иванова

Стайки, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феклистенкова (Ванюкова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
?.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феклистенкова (Ванюкова) Мария Ивановна

Стайки, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феклистенкова (Ванюкова) Мария Ивановна

Мельница, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феклистенкова (Ванюкова) Мария Ивановна

Мельница, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Смерть
18.01.1984
Пыжово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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