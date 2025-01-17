Феклистенков Михей Андреевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1914
Дата смерти18.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1937
Рождение ребёнка
12.08.1948
Рождение ребёнка
08.03.1955
Смерть
18.01.1984
Пыжово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область