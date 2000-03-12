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Попов Михаил
Попов Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Дата смерти
12.03.2000
Пол
Мужской
Отец
Попов Николай
1928 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Попов Николай
Мать: не указана
Смерть
12.03.2000
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