Попов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

12.03.2000

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Попов Николай

Мать: не указана

Смерть
12.03.2000
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