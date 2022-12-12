Батаногов Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Батаногова Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Батаногова Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Батаногова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Батаногов Василий Иванович
Мать ребёнка: Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Батаногова Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Тимохина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область