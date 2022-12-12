Батаногов Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батаногов Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Батаногова Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Батаногова Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Батаногов Петр Иванович

Мать ребёнка: Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Батаногов Павел Иванович

Мать ребёнка: Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Батаногова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Батаногов Василий Иванович

Мать ребёнка: Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Батаногова Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Тимохина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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