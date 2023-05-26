Суворова Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1989
Отец: Неделин Владимир Павлович
Мать: Неделина Нина Петровна
Рождение ребёнка
11.02.2011
Дочь: Суворова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Суворов Василий Александрович
Рождение ребёнка
08.03.2019
Дочь: Суворова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Суворов Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно