Суворова Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1989

Отец: Неделин Владимир Павлович

Мать: Неделина Нина Петровна

Рождение ребёнка
11.02.2011

Дочь: Суворова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Суворов Василий Александрович

Рождение ребёнка
08.03.2019

Дочь: Суворова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Суворов Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Василий Александрович

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