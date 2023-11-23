Розина (Соколова) Ольга Андреева
Место рожденияс. Спасское, Угличского уезда
Дата рождения1824
Дата смерти1899
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Розина) Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Розин Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Розина) Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Розин Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Розин Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Розина) Елизавета Дмитриева
Отец ребёнка: Розин Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Розин Петр Дмитриев
Отец ребёнка: Розин Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Розин Дмитрий Григорьев
Смерть
1899