Розина (Соколова) Ольга Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розина (Соколова) Ольга Андреева

Место рождения

с. Спасское, Угличского уезда

Дата рождения

1824

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Соколов Андрей Ильин

Мать: Соколова (Соколова) Мария Иванова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Розина) Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Розин Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Розина) Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Розин Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Розин Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Розин Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Розина) Елизавета Дмитриева

Отец ребёнка: Розин Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Розин Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Розин Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Розин Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Розин Дмитрий Григорьев

Смерть
1899

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