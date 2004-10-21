Щербина Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина Дарья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.2004

Отец: не указан

Мать: Щербина Ирина Николаевна

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