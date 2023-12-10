Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Черников Прокофий Андреев
Черников Прокофий Андреев
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Черников Андрей Самойлов
1789 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Черников Андрей Самойлов
Мать: не указана
Смерть
1851
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия