Черников Прокофий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Прокофий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Черников Андрей Самойлов

Мать: не указана

Смерть
1851
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