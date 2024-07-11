Штарев Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штарева Екатерина
Поручитель
25.01.1909
Пушкино, Галичский уезд, Костромская область
Бракосечетание Николая Иоаннова Кувалина и Таисии Иоанновой Штаревой
Рождение ребёнка
15.02.1916
Дочь: (Штарева) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Штарева Екатерина
Смерть
Неизвестно