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Штарев Александр Иванович

Место рождения

Селехово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штарев Иван (Иоанн) Алексеевич

Мать: Штарева Ульяна Михайловна

Селехово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штарева Екатерина

Поручитель
25.01.1909
Пушкино, Галичский уезд, Костромская область
Бракосечетание Николая Иоаннова Кувалина и Таисии Иоанновой Штаревой
Рождение ребёнка
15.02.1916

Дочь: (Штарева) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Штарева Екатерина

Селехово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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