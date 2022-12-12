Солдатова Феоктиния Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Феоктиния Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1920

Сын: Солдатов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Солдатов Никифор Сафонович

Рождение ребёнка
25.02.1926

Дочь: Солдатова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Солдатов Никифор Сафонович

Рождение ребёнка
05.11.1928

Сын: Солдатов Яков Никифорович

Отец ребёнка: Солдатов Никифор Сафонович

Рождение ребёнка
30.03.1932

Сын: Солдатов Леонид Никифорович

Отец ребёнка: Солдатов Никифор Сафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Никифор Сафонович

Смерть
1987
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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