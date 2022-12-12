Солдатова Феоктиния Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1920
Сын: Солдатов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Солдатов Никифор Сафонович
Рождение ребёнка
25.02.1926
Дочь: Солдатова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Солдатов Никифор Сафонович
Рождение ребёнка
05.11.1928
Сын: Солдатов Яков Никифорович
Отец ребёнка: Солдатов Никифор Сафонович
Рождение ребёнка
30.03.1932
Сын: Солдатов Леонид Никифорович
Отец ребёнка: Солдатов Никифор Сафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область