Свинобоев Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1925
Дата смерти30.10.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мацкевичюс (Кульгова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Кульгова Галина Леонтьевна
Рождение ребёнка
14.03.1955
Сын: Свинобоев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кульгова Галина Леонтьевна
Охотское, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
30.10.1975