Свинобоев Иван Владимирович 25.08.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свинобоев Иван Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1925

Дата смерти

30.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мацкевичюс (Кульгова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Кульгова Галина Леонтьевна

Рождение ребёнка
14.03.1955

Сын: Свинобоев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кульгова Галина Леонтьевна

Охотское, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
30.10.1975

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