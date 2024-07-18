Анна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1779 и 1784
Дата смерти21.06.1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1784
Отец: Феодор Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1802
Муж: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
18.01.1806
Дочь: Ксения Андреевна (Ивановна)
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
09.10.1808
Сын: Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1815
Сын: Феодор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
07.10.1823
Сын: Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Смерть
21.06.1834