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Анна Федоровна

Место рождения

Шорчекасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1779 и 1784

Дата смерти

21.06.1834

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1784 и 1788 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1784

Отец: Феодор Федорович

Мать: не указана

Шорчекасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
18.07.1802

Муж: Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
18.01.1806

Дочь: Ксения Андреевна (Ивановна)

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1808

Сын: Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1815

Сын: Феодор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.10.1823

Сын: Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
21.06.1834

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