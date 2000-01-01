Кирюшка Тораев(Тарасов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюшка Тораев(Тарасов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Торай(Тарас)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Иневатка Кормилов

Мать ребёнка: Вежава Дмитриева

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Пелейка

Мать ребёнка: Вежава Дмитриева

Рождение ребёнка
1715

Сын: Михайла Кирюшкин Арзамас Кирюшкин/Игнатьев

Мать ребёнка: Вежава Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вежава Дмитриева

Смерть
1743
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