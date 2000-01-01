Кирюшка Тораев(Тарасов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Торай(Тарас)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Иневатка Кормилов
Мать ребёнка: Вежава Дмитриева
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Пелейка
Мать ребёнка: Вежава Дмитриева
Рождение ребёнка
1715
Сын: Михайла Кирюшкин Арзамас Кирюшкин/Игнатьев
Мать ребёнка: Вежава Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вежава Дмитриева
Смерть
1743