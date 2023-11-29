Фоминцева Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминцева Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1968

Отец: не указан

Мать: Афанасьева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминцев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоминцев Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
19.03.1986

Дочь: Гилева Тамара Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.12.1987

Дочь: Мукашова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.07.1998

Сын: Фоминцев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Фоминцев Сергей Васильевич

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