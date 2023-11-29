Фоминцева Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1968
Отец: не указан
Мать: Афанасьева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоминцев Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
19.03.1986
Дочь: Гилева Тамара Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.12.1987
Дочь: Мукашова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.07.1998
Отец ребёнка: Фоминцев Сергей Васильевич