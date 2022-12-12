Панин Прокофий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Панина Мавра
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Панина Мавра
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Агафья Прокофьевна
Мать ребёнка: Панина Мавра
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Панина Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панина Мавра
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно