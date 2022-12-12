Панин Прокофий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Прокофий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Панин Иосиф Прокофьевич

Мать ребёнка: Панина Мавра

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Панин Никита Прокофьевич

Мать ребёнка: Панина Мавра

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Агафья Прокофьевна

Мать ребёнка: Панина Мавра

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Панин Самойл Прокофьевич

Мать ребёнка: Панина Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Мавра

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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