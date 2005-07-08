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Самуйлик Анна Павловна
Самуйлик Анна Павловна
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Место рождения
Пинск
, Брестская область
Дата рождения
08.07.2005
Пол
Женский
Отец
Самуйлик Павел Анатольевич
1977 г.р.
Мать
Самуйлик (Мокейчук) Светлана Ильинична
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.2005
Отец:
Самуйлик Павел Анатольевич
Мать:
Самуйлик Светлана Ильинична
Пинск
, Брестская область
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