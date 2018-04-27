Хусаинов Тимур Ринадович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Тимур Ринадович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.2018

Дочь: Хусаинова Алиса Тимуровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.2021

Дочь: Хусаинова Арина Тимуровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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