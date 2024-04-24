Ваганова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ваганов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.03.1907
Дочь: Попова Ваганова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1977