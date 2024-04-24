Ваганова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ваганов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.03.1907

Дочь: Попова Ваганова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1977

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