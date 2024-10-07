Минина Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти06.01.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минин Иван Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Минина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Минин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Минин Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Минин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Минин Егор Иванович
Отец ребёнка: Минин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Минина) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Минин Иван Фёдорович
Смерть
06.01.1914 ст.
Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 1154, Д.501об.