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Минина Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

06.01.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Иван Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Минина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Минин Иван Фёдорович

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Минин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Минин Иван Фёдорович

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Минин Егор Иванович

Отец ребёнка: Минин Иван Фёдорович

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Минина) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Минин Иван Фёдорович

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
06.01.1914 ст.
Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 1154, Д.501об.

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