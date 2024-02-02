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Анциперова Клара Михайловна
Анциперова Клара Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Плотников Михаил Павлович
Мать
Варвара
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Плотников Михаил Павлович
Мать:
Варвара
Смерть
Неизвестно
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