Анциперова Клара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анциперова Клара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Плотников Михаил Павлович

Мать: Варвара

Смерть
Неизвестно
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