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Гурфинкель Самуил

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Место рождения

Терновка, Вінницька область

Дата рождения

1908

Дата смерти

27.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Гурфинкель Лейб

Мать: Гурфинкель Эстер

Терновка, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурфинкель Шейндл

Рождение ребёнка
1933

Сын: Гурфинкель Борис

Мать ребёнка: Гурфинкель Шейндл

Рождение ребёнка
1937

Сын: Гурфинкель Лев

Мать ребёнка: Гурфинкель Шейндл

Терновка, Вінницька область
Смерть
27.05.1942
Терновка, Вінницька область
Причина смерти: Холокост

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