Гурфинкель Самуил
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти27.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Гурфинкель Лейб
Мать: Гурфинкель Эстер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурфинкель Шейндл
Рождение ребёнка
1933
Сын: Гурфинкель Борис
Мать ребёнка: Гурфинкель Шейндл
Рождение ребёнка
1937
Сын: Гурфинкель Лев
Мать ребёнка: Гурфинкель Шейндл
Смерть
27.05.1942
Причина смерти: Холокост