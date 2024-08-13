Новичков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1908
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1908
Данные с сайта пн Место рождения Куйбышевская обл., Кутузовский р-н, Ст. Дмитриевский с/с
Рождение ребёнка
08.12.1936
Дочь: Новичкова (Новичкова) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Новичкова Арина Ефимовна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Дворникова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Новичкова Арина Ефимовна
Военная служба
19.08.1941
Кутузовский, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Наименование военкомата Кутузовский РВК, Куйбышевская обл., Кутузовский р-н
Смерть
?.08.1942
Пропал без вести