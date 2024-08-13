Новичков Иван Алексеевич 16.12.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новичков Иван Алексеевич

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Место рождения

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.12.1908

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1908

Отец: Новичков Алексей Семенович

Мать: Новичкова (Кормакова) Параскева Ивановна

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Данные с сайта пн Место рождения Куйбышевская обл., Кутузовский р-н, Ст. Дмитриевский с/с
Рождение ребёнка
08.12.1936

Дочь: Новичкова (Новичкова) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Новичкова Арина Ефимовна

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Дворникова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Новичкова Арина Ефимовна

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
19.08.1941
Кутузовский, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Наименование военкомата Кутузовский РВК, Куйбышевская обл., Кутузовский р-н
Смерть
?.08.1942
Пропал без вести

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