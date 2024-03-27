(Сабитова) Хубайба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сабитова) Хубайба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Гильмизямал

Отец ребёнка: Динмухаметов Юнус

Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнусов Хисматулла

Отец ребёнка: Динмухаметов Юнус

Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Динмухаметов Юнус

Смерть
Неизвестно
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