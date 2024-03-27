(Сабитова) Хубайба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Гильмизямал
Отец ребёнка: Динмухаметов Юнус
Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юнусов Хисматулла
Отец ребёнка: Динмухаметов Юнус
Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Динмухаметов Юнус
Смерть
Неизвестно