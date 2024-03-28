Рыбин Кузьма Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910
Отец: Рыбин Сергей Емельянович
Мать: Рыбина Ксения Зотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыбина (Овчинникова) Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбин Юрий Кузьмич
Мать ребёнка: Рыбина (Овчинникова) Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыбина (Овчинникова) Прасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1940
Дочь: Иванова (Рыбина) Светлана Кузьминична
Мать ребёнка: Рыбина (Овчинникова) Прасковья Федоровна
Смерть
Неизвестно