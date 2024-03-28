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Рыбин Кузьма Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910

Отец: Рыбин Сергей Емельянович

Мать: Рыбина Ксения Зотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбин Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Рыбина (Овчинникова) Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбин Юрий Кузьмич

Мать ребёнка: Рыбина (Овчинникова) Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбин Анатолий Кузьмич

Мать ребёнка: Рыбина (Овчинникова) Прасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбина (Овчинникова) Прасковья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1940

Дочь: Иванова (Рыбина) Светлана Кузьминична

Мать ребёнка: Рыбина (Овчинникова) Прасковья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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