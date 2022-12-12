Захарова Настасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокия Манеевна
Отец ребёнка: Захаров Маней Тарасович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Екатерина Манеевна
Отец ребёнка: Захаров Маней Тарасович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Захаров Маней Тарасович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Грипена Манеевна
Отец ребёнка: Захаров Маней Тарасович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Захаров Маней Тарасович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Захаров Лев Манеевич
Отец ребёнка: Захаров Маней Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно