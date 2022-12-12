Захарова Настасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Настасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокия Манеевна

Отец ребёнка: Захаров Маней Тарасович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Екатерина Манеевна

Отец ребёнка: Захаров Маней Тарасович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Захаров Озар Манеевич

Отец ребёнка: Захаров Маней Тарасович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Грипена Манеевна

Отец ребёнка: Захаров Маней Тарасович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Захаров Ефим Манеевич

Отец ребёнка: Захаров Маней Тарасович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Захаров Лев Манеевич

Отец ребёнка: Захаров Маней Тарасович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Маней Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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