Кувшинов Яков Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кувшинов Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшинов Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Кувшинова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1901

Дочь: Кувшинова Просковья Яковлевна

Мать ребёнка: Кувшинова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1901

Сын: Кувшинов Наум Яковлевич

Мать ребёнка: Кувшинова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1906

Дочь: Сосунова (Кувшинова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Кувшинова Марина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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