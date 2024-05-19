Кувшинов Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кувшинова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1901
Дочь: Кувшинова Просковья Яковлевна
Мать ребёнка: Кувшинова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1901
Мать ребёнка: Кувшинова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1906
Дочь: Сосунова (Кувшинова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Кувшинова Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно