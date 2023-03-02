Жевлакович Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Жевлакович Станислаф Григорьевич
Отец ребёнка: Жевлакович Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Франческа (Франя) Григорьевна
Отец ребёнка: Жевлакович Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенокосова Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Жевлакович Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сковородкина Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Жевлакович Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жевлакович Григорий