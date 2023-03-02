Жевлакович Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жевлакович Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Жевлакович Станислаф Григорьевич

Отец ребёнка: Жевлакович Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Франческа (Франя) Григорьевна

Отец ребёнка: Жевлакович Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенокосова Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Жевлакович Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сковородкина Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Жевлакович Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жевлакович Григорий

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