Чарынцов Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Чаринцев Данило Нестерович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Чаринцев Николай Иванович
Мать ребёнка: Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Чаринцева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Чаринцев Сосипатр Иванович
Мать ребёнка: Федора Алексеевна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Чаринцев Василий Иванович
Мать ребёнка: Пелагия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Михайловна
Смерть
Неизвестно