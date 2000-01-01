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Чарынцов Иван Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Чаринцев Данило Нестерович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Чаринцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Чаринцева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Чаринцев Сосипатр Иванович

Мать ребёнка: Федора Алексеевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Чаринцев Лука Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Чаринцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Пелагия Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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