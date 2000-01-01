von Essen Hans Diedrich
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1769
Дата смерти27.01.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1814
Сын: Von Essen-Эссен-Von Essen Emil Diedrich
Мать ребёнка: Anna Dorothea
Рождение ребёнка
24.06.1816
Дочь: Sokolosky Jenny Amalie
Мать ребёнка: Anna Dorothea
Смерть
27.01.1848