von Essen Hans Diedrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Essen Hans Diedrich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1769

Дата смерти

27.01.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1814

Сын: Von Essen-Эссен-Von Essen Emil Diedrich

Мать ребёнка: Anna Dorothea

Рождение ребёнка
24.06.1816

Дочь: Sokolosky Jenny Amalie

Мать ребёнка: Anna Dorothea

Смерть
27.01.1848
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