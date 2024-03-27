Шегай Сандин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШегай Сандин

Шегай Сандин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ким (Ким) Вера

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ким (Ким) Вера

Рождение ребёнка
28.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ким (Ким) Вера

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.