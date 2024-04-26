Хамицкая (Костина) Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.2017
Дочь: Хамицкая Эмилия Александрова
Отец ребёнка: Хамицкий Александр Викторович
Рождение ребёнка
09.09.2019
Дочь: Хамицкая Ангелина Александрова
Отец ребёнка: Хамицкий Александр Викторович