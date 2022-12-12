Турунова (Касаткина) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турунова (Касаткина) Евгения Ивановна

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Место рождения

Костома, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Костома, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
22.01.1906 ст.

Муж: Турунов Сергей Геннадьевич

Костома, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.11.1906 ст.

Сын: Турунов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Турунов Сергей Геннадьевич

Костома, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.09.1908 ст.

Сын: Турунов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Турунов Сергей Геннадьевич

Костома, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.10.1912 ст.

Сын: Турунов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Турунов Сергей Геннадьевич

Костома, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.08.1914 ст.

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Турунов Сергей Геннадьевич

Костома, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.03.1918

Сын: Турунов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Турунов Сергей Геннадьевич

Костома, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.01.1925

Сын: Турунов Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Турунов Сергей Геннадьевич

Костома, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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