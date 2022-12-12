Турунова (Касаткина) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1906 ст.
Отец ребёнка: Турунов Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
05.09.1908 ст.
Сын: Турунов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Турунов Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
17.10.1912 ст.
Сын: Турунов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Турунов Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
11.08.1914 ст.
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Турунов Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
20.03.1918
Сын: Турунов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Турунов Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
02.01.1925
Сын: Турунов Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Турунов Сергей Геннадьевич
Смерть
Неизвестно