Щеткина (Туркина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеткина (Туркина) Александра Алексеевна

Щеткина (Туркина) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

22.08.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1847

Сын: Щеткин Александр Ефимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1850

Дочь: Крестешникова Александра Ефимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Щеткин Ефим Ефимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.1852

Сын: Щеткин Захарий Ефимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1856

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.1859

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1859

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1860

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.1862

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.08.1871
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