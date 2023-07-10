Щеткина (Туркина) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти22.08.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Щеткин Александр Ефимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Крестешникова Александра Ефимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Щеткин Ефим Ефимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности