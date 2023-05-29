Цыгаев Федот Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыгаев Федот Романович

Цыгаев Федот Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Цыгаев Роман Давыдович

Мать: Цыгаева Матрона Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгаева Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Цыгаев Иван Федотович

Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Яковлевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Цыгаев Дорофей Федотович

Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Яковлевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Цыгаев Федор Федотович

Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Яковлевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Цыгаева Настасья Федотовна

Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Яковлевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.