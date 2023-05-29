Цыгаев Федот Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Цыгаев Роман Давыдович
Мать: Цыгаева Матрона Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыгаева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Цыгаева Настасья Федотовна
Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Яковлевна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно